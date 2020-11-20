Кабмін призначив нового керівника у Міністерство енергетики

На позачерговому засіданні уряду 20 листопада прийнято рішення про призначення нового т.в.о міністра енергетики.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Урядовий портал.

Повідомляється, що уряд ухвалив рішення про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів про тимчасове покладення виконання обов’язків міністра енергетики на Ольгу Буславець.

"Тимчасове виконання обов’язків Міністра енергетики покладено на Бойка Юрія Миколайовича, який до цього працював заступником Міністра", - йдеться у повідомлені.

Під час засідання Уряду Прем’єр-міністр подякував т.в.о міністра Ользі Буславець за зміни, які вдалося реалізувати в ці непрості для країни місяці.

Також Денис Шмигаль зазначив, що Ольга Буславець залишається працювати в урядовій команді.

Як повідомлялося, 16 квітня 2020 року уряд призначив Ольгу Буславець першим заступником міністра енергетики та захисту довкілля, поклавши на неї тимчасове виконання обов’язків міністра.