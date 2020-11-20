Кабмін може ввечері затвердити бюджет-2021 до другого читання — депутат

Кабінет Міністрів у п’ятницю, 20 листопада, о 17:00 планує зібратися на позачергове засідання, щоб затвердити проєкт державного бюджету України на 2021 рік і передати його в парламент.

Як передає Укрінформ, про це повідомив заступник голови фракції “Голос” Ярослав Железняк у своїму Телеграм-каналі.

“Сьогодні ввечері (поки 17:00, але буде пізніше, мабуть) Кабмін затвердить бюджет до другого читання і передасть в Раду”, - написав Железняк.

Крім того, депутат зазначив, що в середу, 25 листопада, о 10:00 відбудеться засідання бюджетного комітету парламенту.

Народний депутат від фракції “Європейська солідарність” Олексій Гончаренко також поінформував у Телеграмі, що, за його даними, о 17:00 Кабмін збереться на засідання для затвердження бюджету України на 2021-й рік.

Як повідомляв Укрінформ, у вересні Кабінет Міністрів затвердив проєкт закону про держбюджет-2021 і направив його на розгляд Ради.

Верховна Рада 5 листопада ухвалила документ у першому читанні.

Відповідно до норм Бюджетного кодексу, парламент має до 1 грудня ухвалити цей документ у цілому як закон.