Гетманцев: Вже очевидно, що ухвалити бюджет до 1 грудня не вдасться

Верховна Рада, вочевидь, не зможе ухвалити в цілому проєкт державного бюджету на 2021 рік у встановлений Бюджетним кодексом термін.

Таку думку висловив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев (фракція партії "Слуга народу").

"Ми, вочевидь, не вкладемося у встановлений Бюджетним кодексом строк. Це вже очевидно, на жаль. Ми повинні вибачитися перед людьми, що не дотримуємося цього строку... До 1 грудня ми повинні в цілому прийняти (державний бюджет на наступний рік, - ред.). На жаль, ми не зможемо цього зробити, вочевидь, цього року", - зазначив Гетманцев.

За його словами, парламент тільки на початку грудня отримає проєкт держбюджету від Кабінету Міністрів.

Як повідомляв Укрінформ, у вересні Кабінет Міністрів затвердив проєкт закону про держбюджет-2021 і направив його на розгляд ВР.

Верховна Рада 5 листопада ухвалила документ у першому читанні.

Відповідно до норм Бюджетного кодексу, парламент має до 1 грудня ухвалити цей документ у цілому як закон.