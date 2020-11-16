Гетманцев: Вже очевидно, що ухвалити бюджет до 1 грудня не вдасться
Таку думку висловив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев (фракція партії "Слуга народу").
"Ми, вочевидь, не вкладемося у встановлений Бюджетним кодексом строк. Це вже очевидно, на жаль. Ми повинні вибачитися перед людьми, що не дотримуємося цього строку... До 1 грудня ми повинні в цілому прийняти (державний бюджет на наступний рік, - ред.). На жаль, ми не зможемо цього зробити, вочевидь, цього року", - зазначив Гетманцев.
За його словами, парламент тільки на початку грудня отримає проєкт держбюджету від Кабінету Міністрів.
Як повідомляв Укрінформ, у вересні Кабінет Міністрів затвердив проєкт закону про держбюджет-2021 і направив його на розгляд ВР.
Верховна Рада 5 листопада ухвалила документ у першому читанні.
Відповідно до норм Бюджетного кодексу, парламент має до 1 грудня ухвалити цей документ у цілому як закон.