Зауважень - не більше, ніж завжди: Гетманцев вважає, що ВР ухвалить перше читання бюджету-2021
Як передає кореспондент Укрінформу, про це Гетманцев сказав журналістам у Верховній Раді 5 листопада.
"Я вважаю, що буде ухвалений в першому читанні. Зауважень - не більше, ніж було завжди. Це нормальна, стандартна кількість поправок до проєкту бюджету. Я думаю, що ми з колегами знайдемо можливість для підтримки цього законопроєкту і, власне кажучи, приймемо його сьогодні. Я якихось перешкод до цього не бачу", - зазначив Гетманцев.
Водночас, він зауважив, що необхідно більш ретельно попрацювати над джерелами покриття дефіциту бюджету, одночасно зменшивши його обсяги.
Як повідомляв Укрінформ, у вересні Кабінет Міністрів затвердив проєкт закону про держбюджет-2021 і направив його на розгляд Ради.
Депутати подали до нього кілька тисяч поправок і пропозицій, на основі яких профільний комітет сформував таблицю з 2,5 тисяч позицій.
Відповідно до норм Бюджетного кодексу, парламент має до 1 грудня ухвалити цей документ у цілому як закон. Проєкт Держбюджету-2021 в першому читанні депутати розглядають на засіданні 5 листопада.