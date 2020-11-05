Зауважень - не більше, ніж завжди: Гетманцев вважає, що ВР ухвалить перше читання бюджету-2021

Голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Слуга народу" Данило Гетманцев вважає, що парламент зможе ухвалити в першому читанні законопроєкт "Про державний бюджет України на 2021 рік".

Як передає кореспондент Укрінформу, про це Гетманцев сказав журналістам у Верховній Раді 5 листопада.

"Я вважаю, що буде ухвалений в першому читанні. Зауважень - не більше, ніж було завжди. Це нормальна, стандартна кількість поправок до проєкту бюджету. Я думаю, що ми з колегами знайдемо можливість для підтримки цього законопроєкту і, власне кажучи, приймемо його сьогодні. Я якихось перешкод до цього не бачу", - зазначив Гетманцев.

Водночас, він зауважив, що необхідно більш ретельно попрацювати над джерелами покриття дефіциту бюджету, одночасно зменшивши його обсяги.

Як повідомляв Укрінформ, у вересні Кабінет Міністрів затвердив проєкт закону про держбюджет-2021 і направив його на розгляд Ради.

Депутати подали до нього кілька тисяч поправок і пропозицій, на основі яких профільний комітет сформував таблицю з 2,5 тисяч позицій.

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Відповідно до норм Бюджетного кодексу, парламент має до 1 грудня ухвалити цей документ у цілому як закон. Проєкт Держбюджету-2021 в першому читанні депутати розглядають на засіданні 5 листопада.