Депутати підтримали за основу зміни до Бюджетного кодексу

Верховна Рада ухвалила за основу зміни до Бюджетного кодексу.

Як передає кореспондент Укрінформу за законопроєкт №4100-д «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» проголосували 253 народних депутати.

Згідно з пояснювальною запискою, документом передбачаються зміни до Бюджетного кодексу України, пов’язані із необхідністю врегулювання правових засад функціонування бюджетної системи України, міжбюджетних відносин, створення належної ресурсної бази для здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на новій територіальній основі.

Також до Бюджетного кодексу вносяться зміни, пов'язані із запровадженням інструменту надання державних гарантій на портфельній основі, для підтримки малого та середнього бізнесу шляхом гарантування державою часткового виконання зобов’язань, що не перевищує 80% загальної суми таких боргових зобов’язань за портфелем кредитів тощо.

Очікується, що реалізація даного документа, зокрема, врегулює бюджетні відносини з урахуванням адміністративно-територіальної реформи, забезпечить зменшення очікуваного пікового навантаження на державний бюджет, забезпечить надання підтримки державою малому бізнесу, врегулює залучення коштів ЄКР для покриття тимчасових касових розривів загального фонду державного бюджету.