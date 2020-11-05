Рада взялася за держбюджет-2021
Як передає кореспондент Укрінформ, про це оголосив Голова ВР Дмитро Разумков.
«Переходимо до розгляду проєкту закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», реєстраційний №4000, у першому читанні. Відповідно до статті 157 регламенту Верховної Ради України, розгляд питання продовжиться за процедурою повного обговорення», – зазначив спікер.
Водночас він уточнив, що плануються виступи міністра фінансів Сергія Марченка та голови Рахункової палати Валерія Пацкана.
Як повідомляв Укрінформ, у вересні Кабінет Міністрів затвердив проєкт закону про держбюджет-2021 і направив його на розгляд Ради.
Депутати подали до нього кілька тисяч поправок і пропозицій, на основі яких профільний комітет сформував таблицю з 2,5 тисяч позицій.
Відповідно до норм Бюджетного кодексу, парламент має до 1 грудня ухвалити цей документ у цілому як закон. Проєкт Держбюджету-2021депутати збираються розглянути сьомим питанням.