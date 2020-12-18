«Квадрига» має посилити турецьку підтримку України в НАТО - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сподівається, що завдяки формату «квадрига» підтримка Туреччиною євроатлантичної інтеграції України зросте.

Про це він заявив на брифінгу після першого засідання у форматі «квадрига» міністрів України і Туреччини, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Кулеба розповів, що сьогодні сторони домовилися про те, як функціонуватиме «квадрига», а також визначили конкретні теми, що стануть предметом підготовки для нашого наступного засідання.

Радий вітати друга @MevlutCavusoglu у Києві. Історичний день: започатковуємо 2+2 формат «Квадрига» разом із міністрами оборони України і Туреччини Андрієм Тараном і Хулусі Акаром. Це важливий формат діалогу задля забезпечення миру і стабільності в регіоні Чорного моря 🇺🇦🇹🇷 pic.twitter.com/qRB5v5SUig — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 18, 2020

«Ми з колегами поділяємо спільну думку, що механізм «квадриги» під керівництвом наших президентів стане важливою рушійною силою не лише українсько-турецьких відносин, але й розвитку ситуації в нашому регіоні загалом. Безумовно, що формат «квадриги» також буде корисним для підтримки Туреччиною євроатлантичної інтеграції України», - сказав Кулеба.

Як повідомлялося, 16 жовтня Зеленський та Ердоган зустрічалися в Стамбулі. Тоді було підписано низку документів, зокрема міністр оборони України Андрій Таран та міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар підписали рамкову військову угоду між урядами двох країн.

14 грудня Міністерство оборони України вперше в історії уклало прямі зовнішньоекономічні угоди на товари військового призначення - оборонні контракти з турецькими компаніями.