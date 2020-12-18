«Квадрига» має посилити турецьку підтримку України в НАТО - Кулеба

«Квадрига» має посилити турецьку підтримку України в НАТО - Кулеба

Укрінформ
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сподівається, що завдяки формату «квадрига» підтримка Туреччиною євроатлантичної інтеграції України зросте.

Про це він заявив на брифінгу після першого засідання у форматі «квадрига» міністрів України і Туреччини, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Кулеба розповів, що сьогодні сторони домовилися про те, як функціонуватиме «квадрига», а також визначили конкретні теми, що стануть предметом підготовки для нашого наступного засідання.

«Ми з колегами поділяємо спільну думку, що механізм «квадриги» під керівництвом наших президентів стане важливою рушійною силою не лише українсько-турецьких відносин, але й розвитку ситуації в нашому регіоні загалом. Безумовно, що формат «квадриги» також буде корисним для підтримки Туреччиною євроатлантичної інтеграції України», - сказав Кулеба.

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Як повідомлялося, 16 жовтня Зеленський та Ердоган зустрічалися в Стамбулі. Тоді було підписано низку документів, зокрема міністр оборони України Андрій Таран та міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар підписали рамкову військову угоду між урядами двох країн.

14 грудня Міністерство оборони України вперше в історії уклало прямі зовнішньоекономічні угоди на товари військового призначення - оборонні контракти з турецькими компаніями.

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