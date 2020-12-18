Зеленський вітає новий формат «квадрига» і запрошує Ердогана до Києва

Президент Володимир Зеленський привітав започаткування нового двостороннього механізму співпраці України та Туреччини – політико-безпекових консультацій у форматі «Квадрига» та запросив Президента Турецької Республіки Реджепа Таїпа Ердогана до Києва.

Про це йшлося під час зустрічі з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу та міністром національної оборони Туреччини Хулусі Акаром, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу глави держави.

«Ми вважаємо, що це історичний момент, у такому форматі наші країни ніколи не працювали. Я вітаю і Україну, й Туреччину із започаткуванням формату «Квадрига», у якому ми можемо рухатися швидше вперед», – сказав Зеленський.

Президент також подякував турецьким високопосадовцям за незмінну підтримку Туреччиною суверенітету й територіальної цілісності нашої держави.

Фото: Офіс Президента

«Я вдячний Туреччині за те, що постійно захищаєте й підтримуєте український суверенітет і територіальну цілісність, не визнаєте незаконну окупацію українського півострова Крим. Вдячний за підтримку кримських татар», – зауважив Зеленський.

Глава держави наголосив на особливому значенні стратегічного партнерства між Києвом та Анкарою й налаштованості на подальшу розбудову співпраці між двома країнами в усіх напрямах, де є взаємний інтерес.

Як відзначили в Офісі глави держави, турецькі міністри також підтвердили незмінність позиції Анкари щодо незаконної анексії Криму. Президент подякував за готовність турецької сторони долучитися до роботи «Кримської платформи», де особливу роль має відіграти Туреччина.

Турецька сторона підтвердила, що офіційна Анкара підтримуватиме територіальну цілісність і суверенітет України на всіх платформах, а також налаштованість і надалі активно долучатися до захисту прав кримськотатарського народу в окупованому Криму, допомагати у влаштуванні внутрішньо переміщених осіб, звільненні українських громадян, яких незаконно утримують на тимчасово окупованих територіях та в Росії.

Делегація Туреччини привітала Україну з набуттям статусу партнера з розширеними можливостями НАТО.

Окрім того, сторони відзначили взаємну налаштованість розвивати торговельно-економічну співпрацю, щоб у найближчому майбутньому досягти окресленої главами держав мети у 10 млрд дол. США обсягу двосторонньої торгівлі.

Співрозмовники відзначили позитивну динаміку розвитку оборонного та військово-технічного співробітництва. Було обговорено низку практичних питань у контексті реалізації Рамкової військової угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом Турецької Республіки від 16 жовтня 2020 року.

“За підсумками переговорів сторони підтвердили домовленість щодо проведення чергового засідання Стратегічної ради високого рівня на початку 2021 року”, - проінформували в ОП.

Зазначається також, що Зеленський запросив Президента Турецької Республіки Реджепа Таїпа Ердогана до Києва.

Як повідомлялося, 16 жовтня Зеленський та Ердоган зустрічалися в Стамбулі. Тоді було підписано низку документів, зокрема, міністр оборони України Андрій Таран та міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар підписали рамкову військову угоду між урядами двох країн.

14 грудня Міністерство оборони України вперше в історії уклало прямі зовнішньоекономічні угоди на товари військового призначення - оборонні контракти з турецькими компаніями.

Перше фото архівне: АА