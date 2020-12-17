Глави МЗС та Міноборони України і Туреччини обговорять політико-безпекові відносини - Кулеба

Як передає Укрінформ, про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час прямого включення на своїй Фейсбук-сторінці.

За його словами, сьогодні на відкритті відеоконференції керівників закордонних дипломатичних установ України виступив Президент Володимир Зеленський, який окреслив завдання для українських дипломатів.

Окрім того, до послів також звернулися перша леді Олена Зеленська і голова Верховної Ради Дмитро Разумков, а на завтра заплановане звернення до дипломатів прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, зауважив Кулеба.

"Голова МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу як почесний гість конференції завтра звернеться до українських послів... Під час конференції послів відбудеться історична подія - перше засідання нового формату взаємодії між Україною і Туреччиною, який називається "квадрига", коли міністри закордонних справ та оборони обох країн говорять про відносини між країнами і в регіоні між цими країнами комплексно, у політико-безпековому контексті", - сказав Кулеба.

Він додав, що такі формати є дуже рідкісними, але про створення домовилися президенти Зеленський і Реджеп Тайїп Ердоган, і "завтра ми його запустимо в дію".

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Як повідомлялося, 16 жовтня Зеленський та Ердоган зустрічалися в Стамбулі. Тоді було підписано низку документів, зокрема міністр оборони України Андрій Таран та міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар підписали рамкову військову угоду між урядами двох країн.

14 грудня Міністерство оборони України вперше в історії уклало прямі зовнішньоекономічні угоди на товари військового призначення - оборонні контракти з турецькими компаніями.