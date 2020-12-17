Київ надіслав Кремлю ноту у зв'язку з черговим «гумконвоєм» на окупований Донбас

Міністерство закордонних справ України надіслало Росії ноту протесту в зв’язку з черговим направленням на окупований Донбас так званого гуманітарного вантажу з порушенням законодавства України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у коментарі українського зовнішньополітичного відомства.

Зазначається, що незаконне переміщення відбулося через російські прикордонні пункти пропуску «Донецьк» та «Матвєєв Курган» і закриті Україною пункти пропуску «Ізварине» та «Успенка». При цьому російська сторона унеможливила здійснення українськими прикордонниками і митниками передбачених законодавством України та нормами міжнародного права обов’язкових контрольних процедур.

«Враховуючи викладене, Міністерству закордонних справ Російської Федерації надіслано ноту протесту з вимогою до Росії неухильно дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань, у тому числі двосторонніх договорів, раніше узгоджених модальностей доставки гуманітарних вантажів», - повідомили в МЗС.

Українська сторона також вкотре наголосила на необхідності надалі направляти їх оформленими відповідно до законодавства України і через контрольовані нею прикордонні пункти пропуску.