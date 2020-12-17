Путін заявив про «нарощування підтримки» Донбасу

Путін заявив про «нарощування підтримки» Донбасу

Укрінформ
Президент РФ Володимир Путін на підсумковій пресконференції заявив про те, що Росія буде «нарощувати підтримку» Донбасу.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на трансляцію в Ютубі.

«Росія як підтримувала Донбас, так і підтримуватиме. Ми навіть будемо нарощувати нашу підтримку Донбасу. Це стосується підтримки виробництва, вирішення соціальних питань, інфраструктурного характеру питань тощо», - наголосив Путін.

При цьому він вкотре звинуватив у неврегулюванні конфлікту на Донбасі українську сторону. Однак, на його думку, «домовленість про припинення бойових дій дійсно дотримується, і це велике досягнення». Очільник РФ також позитивно оцінив «обмін утримуваними особами».

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Путін проводить у четвер щорічну «велику пресконференцію». Цього року через пов'язані з пандемією коронавірусу обмеження вона проходить у новому форматі - через відеоконференцзв'язок з елементами «прямої лінії» (онлайн-включення з регіонів), під час якої президент РФ відповідає на заздалегідь підготовлені і зрежисовані запитання росіян.

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