Путін заявив про «нарощування підтримки» Донбасу

Президент РФ Володимир Путін на підсумковій пресконференції заявив про те, що Росія буде «нарощувати підтримку» Донбасу.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на трансляцію в Ютубі.

«Росія як підтримувала Донбас, так і підтримуватиме. Ми навіть будемо нарощувати нашу підтримку Донбасу. Це стосується підтримки виробництва, вирішення соціальних питань, інфраструктурного характеру питань тощо», - наголосив Путін.

При цьому він вкотре звинуватив у неврегулюванні конфлікту на Донбасі українську сторону. Однак, на його думку, «домовленість про припинення бойових дій дійсно дотримується, і це велике досягнення». Очільник РФ також позитивно оцінив «обмін утримуваними особами».

Путін проводить у четвер щорічну «велику пресконференцію». Цього року через пов'язані з пандемією коронавірусу обмеження вона проходить у новому форматі - через відеоконференцзв'язок з елементами «прямої лінії» (онлайн-включення з регіонів), під час якої президент РФ відповідає на заздалегідь підготовлені і зрежисовані запитання росіян.