В ОП анонсували указ Президента про координацію органів влади у сфері зовнішніх відносин

В Офісі Президента готується оновлений указ про координацію органів влади у сфері зовнішніх відносин, що зафіксує посади дипломатичних радників у міністерствах і чіткий перелік документів, підписання яких має погоджуватися з МЗС.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави, про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква під час відеоконференції керівників закордонних дипломатичних установ України, яка розпочалася у Києві.

Зазначається, що він відзначив важливість питання координації взаємодії між МЗС, іншими органами виконавчої влади та закордонними представництвами України. За його словами,

"Найближчим часом буде підготовлено указ Президента про відповідну координацію. Там буде декілька новацій, наприклад посада дипломатичного радника у міністерствах, яка буде чітко закріплена й передбачатиме завдання з координації. Буде чітко налагоджений механізм координації діяльності всіх органів влади на зовнішньоекономічному напрямі і ключова роль МЗС. Буде вдосконалено перелік тих документів з іноземними партнерами, підписання яких має погоджуватися з МЗС», – сказав Жовква.

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За словами заступника керівника Офісу Президента, пріоритет у призначенні радників надаватиметься кадровим дипломатам. Основною метою буде уникнення ситуації, зокрема, з підписанням документів з приватними компаніями, які можуть зашкодити безпеці та міжнародному іміджу України.

Жовква зауважив, що таким чином планується оновити до вимог сьогодення президентський Указ № 841 від 1996 року «Про заходи щодо вдосконалення координації діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішніх відносин».

«Настав час його змінити та посилити», – наголосив заступник керівника ОП.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 17 грудня взяв участь у щорічній нараді з керівниками закордонних дипломатичних установ і обговорив з ними стратегічні пріоритети зовнішньої політики України.

Фото: сайт Президента