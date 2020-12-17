Зеленський хоче бачити українських дипломатів у всіх структурах партнерства НАТО

Українські дипломати мають максимально використати механізми, надані партнерством розширених можливостей НАТО, для наближення України до Альянсу.

Про це Президент Володимир Зеленський сказав у виступі на відкритті онлайн-конференції послів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Успіхом увінчалися наші зусилля у напрямі відносин з НАТО. Ми отримали запрошення приєднатися до партнерства НАТО з розширеними можливостями. Завданням української дипломатичної служби тепер є максимальне використання політичного, безпекового та військового потенціалу цього формату. Або, простіше кажучи, зрозуміти, що саме нам дає цей статус і як можемо його використовувати для нашого наближення до Альянсу", - заявив Зеленський.

Президент зазначив, що працювати в цьому напрямі мають не лише Місія України при НАТО і посли у країнах-членах Альянсу, але й посли в Грузії, Йорданії, Австралії, Фінляндії та Швеції, які вже успішно використовують формат партнерства розширених можливостей.

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"Що стосується діяльності Місії України при НАТО, я хочу бачити українських дипломатів і військових не лише у штаб-квартирі в Брюсселі, а й у всіх структурах партнерства НАТО", - сказав Зеленський.

Глава держави зауважив, що лише так Українська держава має шанси відновити засідання Комісії Україна-НАТО на високому рівні або отримати рішення Альянсу запросити Україну до Плану дій щодо членства.

Як повідомлялося, Україна 12 червня отримала статус члена Програми розширених можливостей НАТО (EOP).