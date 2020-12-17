«Слуги народу» планують до січня мобілізувати голоси за Вітренка

Представники фракції «Слуга народу» намагатимуться зібрати у Верховній Раді необхідну кількість голосів на підтримку кандидатури Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем'єр-міністра – міністра енергетики.

Про це сказав голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія у коментарі журналістам в кулуарах ВР, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Поки що немає. Наскільки мені відомо, будемо пробувати все ж таки мобілізувати голоси за пана Вітренка», - сказав Арахамія у відповідь на запитання, чи є альтернативні кандидатури на посаду міністра енергетики.

Також депутат назвав причину недостатньої підтримки у Раді кандидатури Вітренка на посаду першого віцепрем'єр-міністра – міністра енергетики.

«У нього, я вважаю, була помилка. Зазвичай, коли призначають міністра, то він має робити зустрічі з усіма фракціями, зібратися з депутатами, сказати про свій курс, що він буде робити в першу чергу і таке інше. Тут якось, враховуючи те, що в нас не було термінів, Рада фактично останній день завтра, цього не відбулося. І дуже багато депутатів відчувають себе трішки ображеними, що вони не мали нормального доступу до тіла, як то кажуть, щоб поспілкуватися, і таке інше. Я вважаю, що це відняло десь 20-30% голосів… Я думаю, що наступного разу вже в січні можемо пробувати ще, але за цей період можна спробувати позустрічатися, поспілкуватися, думаю, можна виносити ще раз», - сказав Арахамія.

Як повідомлялося, на засіданні 17 грудня Верховна Рада не змогла призначити Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем'єр-міністра – міністра енергетики. Відповідну постанову підтримали лише 186 народних депутатів.

Юрій Вітренко – колишній виконавчий директор НАК «Нафтогаз України». Із квітня 2019 по червень 2020 року очолював наглядову раду ПАТ «Укрнафта». Із жовтня 2019 по січень 2020 року був членом наглядової ради «Укроборонпрому».

Обов’язки міністра енергетики з 20 листопада виконує Юрій Бойко, який до цього працював заступником міністра.