Комітет не підтримав кандидатуру Вітренка на посаду міністра енергетики - депутатка

Комітет Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг не підтримав кандидатуру Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це в коментарі журналістам сказала членкиня комітету, народна депутатка від «Голосу» Інна Совсун.

«Профільний комітет не підтримав кандидатуру Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики. За проголосували 10 депутатів із 22. Я утрималась при голосуванні», - сказала Совсун.

За її словами, щодо питання премій від Нафтогазу «Вітренко пояснив, що гроші, які йому винен Нафтогаз (4 млн грн), перераховані в державний бюджет, а взамін на це Вітренко отримав державні облігації на відповідну суму».

Як повідомляв Укрінформ, у порядку денному засідання парламенту 17 грудня стоїть питання про призначення Вітренка на посаду першого віце-прем'єр-міністра України – міністра енергетики.