Комітет Ради погодив конкурс на посаду судді КСУ
Відповідне рішеня було ухвалене під час засідання, повідомляє УКрінформ із посиланням на Центр протидії корупції.
"Щойно комітет Верховної Ради з питань правової політики дав зелене світло відбору судді Конституційного Суду України за парламентською квотою", - йдеться у повідомленні.
На крісло судді КСУ претендують двоє чинних народних депутатів – Ольга Совгиря від “Слуги народу” та Юрій Павленко від ОПЗЖ.
Також на крісло судді КСУ претендують Микола Сірий, запропонований “Європейською Солідарністю”, кандидатка від “Батьківщини” Ольга Бондар-Петровська та Дмитро Журавльов – від депутатської групи “Довіра”.
Профільний комітет ВР ініціював проведення спеціальної перевірки щодо запропонованих кандидатів.
Як повідомляв Укрінформ, 13 листопада Комітет ВР з питань правової політики проголосував за оголошення нового конкурсу на вакантну посаду судді Конституційного суду.
На офіційному сайті Комітету з питань правової політики повідомляється, що на сьогоднішньому засіданні у режимі відеоконференції було розглянуто кадрове питання - про призначення на посаду судді Конституційного Суду (щодо відповідності кандидатів вимогам Конституції України, Закону України "Про Конституційний Суд України").