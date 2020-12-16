Комітет Ради погодив конкурс на посаду судді КСУ

Парламентський Комітет з питань правової політики погодив конкурс на посаду судді Конституційного Cуду за квотою Верховної Ради.

Відповідне рішеня було ухвалене під час засідання, повідомляє УКрінформ із посиланням на Центр протидії корупції.

"Щойно комітет Верховної Ради з питань правової політики дав зелене світло відбору судді Конституційного Суду України за парламентською квотою", - йдеться у повідомленні.

На крісло судді КСУ претендують двоє чинних народних депутатів – Ольга Совгиря від “Слуги народу” та Юрій Павленко від ОПЗЖ.

Також на крісло судді КСУ претендують Микола Сірий, запропонований “Європейською Солідарністю”, кандидатка від “Батьківщини” Ольга Бондар-Петровська та Дмитро Журавльов – від депутатської групи “Довіра”.

Профільний комітет ВР ініціював проведення спеціальної перевірки щодо запропонованих кандидатів.

Як повідомляв Укрінформ, 13 листопада Комітет ВР з питань правової політики проголосував за оголошення нового конкурсу на вакантну посаду судді Конституційного суду.

На офіційному сайті Комітету з питань правової політики повідомляється, що на сьогоднішньому засіданні у режимі відеоконференції було розглянуто кадрове питання - про призначення на посаду судді Конституційного Суду (щодо відповідності кандидатів вимогам Конституції України, Закону України "Про Конституційний Суд України").