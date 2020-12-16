Рішення Конституційного Суду щодо НАБУ не змінило статус Ситника – Мін’юст

Рішення Конституційного Суду про визнання неконституційними окремих положень Закону "Про Національне антикорупційне бюро України" не змінило статус директора НАБУ Артема Ситника.

Як передає Укрінформ, про це розповів міністр юстиції Денис Малюська у Фейсбуці.

Зокрема він поінформував, що 16 грудня втрачають чинність окремі положення Закону про Національне антикорупційне бюро, визнані неконституційними рішенням Конституційного Суду від 16 вересня 2020.

Малюська нагадав, що тоді своїм рішенням КСУ встановив 3-місячну відстрочку втрати чинності нормами закону.

“Чи впливає набрання чинності рішенням КСУ на статус директора НАБУ чи самого НАБУ? Рішення КСУ, яке набрало чинності сьогодні, жодним чином не змінило статус Ситника як директора НАБУ або ж статус самого НАБУ. НАБУ продовжує повноцінно працювати та виконувати свої функції”, - наголосив міністр.

Він також зауважив, що “обрання директора НАБУ дійсно було визнано неконституційним, але це відбулось ще у серпні 2020 року і ситуація жодним чином не змінилася внаслідок сьогоднішнього набрання чинності рішенням КСУ, винесеним у вересні”.

Друге, за словами урядовця, “рішення КСУ не мають зворотної сили, а тому на момент призначення Артема Ситника директором НАБУ таке призначення було цілком законним”.

“Законодавство не встановлює можливості звільнення директора НАБУ у випадку неконституційності указу про його призначення. Тому Артем Ситник залишається повноцінним директором НАБУ”, - наголосив Малюська.

Він додав, що внаслідок рішення КСУ зараз не існує процедури призначення директора НАБУ.

“У коротко- і середньостроковій перспективі це не критично і не надто важливо, адже підстав для звільнення директора НАБУ (Ситника) та, відповідно, обрання нового директора, немає, а тому застосовувати процедуру обрання нового директора нам немає потреби”, - вважає міністр.

Водночас, зауважив він, “у довгостроковій перспективі (у 2022 році) процедура призначення директора НАБУ нам вже знадобиться”.

Малюська поділився планами щодо врегулювання ситуації. Зокрема, повернути Президенту повноваження призначати та звільняти директора НАБУ.

“Єдиний можливий механізм такого повернення – зміни у Конституцію. Проєкт таких змін зараз обговорюється народними депутатами”, - повідомив міністр.

Також Малюська пропонує на перехідний період (до набрання чинності змінами у Конституцію) врегулювати окремі процедури функціонування НАБУ (які не стосуються призначення директора НАБУ) окремим законопроєктом.

“Такий законопроєкт уже підготовлено урядом та зареєстровано за №4437. Очікуємо на його розгляд Парламентом уже цієї зими”, - поінформував урядовець.

Як повідомлялося, Велика палата Конституційного Суду 16 вересня визнала неконституційними окремі положення Закону “Про Національне антикорупційне бюро України".

Водночас КС закрив конституційне провадження у справі щодо перевірки на відповідність Конституції абзацу першого частини першої статті 1 закону в частині визначення НАБУ як "державного правоохоронного органу“.

28 серпня КС визнав неконституційним Указ Президента про призначення Артема Ситника директором НАБУ у справі за поданням 50 народних депутатів.

Автори подання наголошували, що у Конституції не прописано повноваження глави держави призначати директора НАБУ, тож, на їхню думку, Президент вийшов за межі своїх конституційних повноважень та порушив встановлену частиною четвертою статті 5 Конституції заборону узурпації державної влади.

Ситник був призначений директором НАБУ у квітні 2015 року тодішнім Президентом Петром Порошенком.

Президент Володимир Зеленський 19 листопада під час відеозустрічі з послами країн G7 запевнив, рішення Конституційного Суду не скасовує факт утворення та функціонування НАБУ, не обмежує роботу детективів НАБУ та не ставить під сумнів статус НАБУ як правоохоронного органу. Президент тоді гарантував, після 16 грудня директор НАБУ залишатиметься на посаді.