Єдиним сценарієм врегулювання ситуації на Донбасі залишаються Мінські угоди - експертка

Єдиним сценарієм врегулювання ситуації на Сході України залишаються Мінські домовленості.

Таку думку висловила головний спеціаліст Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача Збройних сил України Людмила Долгоновська під час круглого столу в Укрінформі на тему: "Конфлікт на Донбасі: спроби врегулювання і пошук альтернатив".

"Говорячи про сценарії врегулювання ситуації на Сході України, ми маємо виходити з того, що поки єдиним сценарієм залишаються все-таки Мінські домовленості... Виходячи з цього, пункт перший Мінських домовленостей про припинення вогню на лінії зіткнення зараз попри намагання окупаційної адміністрації РФ вчиняти провокації все-таки дотримується. ЗСУ забезпечують рішення вищого політичного керівництва держави про дотримання режиму тиші на лінії зіткнення. І відповідно забезпечують реалізацію безпекової складової Мінських домовленостей", - сказала Долгоновська.

На думку експертки, суто військового шляху вирішення ситуації на Сході немає. За її словами, це може призвести до численних жертв цивільного населення, жертв серед військових службовців і втрати підтримки міжнародних партнерів.

"Цей сценарій зараз не розглядається як пріоритетний, але це не означає, що ЗСУ не готуються до повномасштабної відсічі російської збройної агресії. ЗСУ готуються, розглядають різний сценарій, постійно підвищують свою готовність", - додала Долгоновська.

Директор Центру міжнародної безпеки Валерій Кравченко зазначив, що одна із вагомих засад стратегії національної безпеки України є стійкість. За його словами, стійкість - це не лише здатність держави відновлюватися після втрат, наприклад, стійкість критичної інфраструктури, але й соціальна стійкість.

"На жаль, певні наративи, які існують у суспільстві, які продукує влада, які продукують певні електоральні речі протягом виборів, не спрямовані на посилення соціальної стійкості", - вважає Кравченко.

Як повідомляв Укрінформ, у грудні закінчується термін дії плану А, який передбачав розв'язання конфлікту на Донбасі політико-дипломатичним шляхом. Наразі готується нове рішення РНБО щодо ситуації в Донецькій і Луганській областях.