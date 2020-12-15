Стратегію економічного розвитку Донбасу подадуть в уряд до квітня - Мінреінтеграції

Стратегія економічного розвитку Донецької та Луганської областей буде створена на основі 42 міжнародних кейсів і буде подана на затвердження Кабінету Міністрів до квітня 2021 року.

Про це заявив радник віцепрем'єр-міністра — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова Андрій Мирошніченко під час форуму «Схід можливостей», повідомляє пресслужба відомства.

«За нашими планами - до квітня 2021 року ми повинні розробити і подати на затвердження стратегію економічного розвитку Донецької та Луганської областей. І дуже важливо, як ми будемо працювати над стратегією. Ми вивчили 42 міжнародні кейси про кризи і як виходили із криз на постконфліктних територіях, екологічних катастроф і постіндустріальних регіонів. На жаль, ми маємо усі три кризи в Донецькому та Луганському регіонах», - сказав Мирошніченко.

За його словами, перший крок щодо реалізації цієї стратегії буде зроблений до кінця року. Так, за планом, 23 грудня уряд затвердить концепцію стратегії, і це перший документ, який створює рамки для зовсім інших умов.

Читайте також: Рада продовжила на рік дію закону про особливий статус Донбасу

Мирошніченко зазначив, що для успішного відновлення Донецької та Луганської областей потрібно створити вигідні умови для створення бізнесу, а бізнес, у свою чергу, сприятиме розвитку громад.

«Ми прекрасно розуміємо, які втрати понесла ця територія. Різні цифри, там 150 мільярдів прямих втрат. За підрахунками Віденського інституту міжнародних економічних досліджень, 21 мільярд євро потрібно на оновлення цих територій. Які джерела? Міжнародна допомога? Так, вдячні. Але зрозуміло, це не десятки мільярдів. Державний бюджет сьогодні не має цих коштів. Тому єдине джерело – це інвестиції», - вважає радник.

За словами Мирошніченка, потрібно створити умови, аби в цей регіон прийшов бізнес, який би своєю чергою створив умови для розвитку громад.