Україна готує політичну угоду про приєднання до Green Deal

Україна готує політичну угоду про приєднання до Green Deal

Укрінформ
Україна готує політичну угоду про приєднання і виконання європейського "зеленого" курсу (Green Deal).

Про це сказав т.в.о. голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження Костянтин Гура, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Україна слідує принципам "зеленого" курсу і зараз ми готуємо політичну угоду до підписання між Україною і ЄС, щоб приєднатися і виконувати Green Deal", - сказав Гура.

Він нагадав, що на розгляд уряду був поданий Національний план з енергоефективності до 2030 року. Також був фіналізований проєкт про енергоефективність.

"У нас був план до 2020 року, зараз він уже фактично виконаний. У нас є більш амбітні цілі до 2030 року", - відзначив Гура.

Як повідомляв Укрінформ, Міненерго спільно з Держенергоефективності розробили та внесли на розгляд уряду проєкт розпорядження Кабінету Міністрів «Про Національний план дій з енергоефективності на період до 2030 року».

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До розробки проєкту були залучені консультанти Секретаріату Енергетичного Співтовариства в рамках міжнародної технічної допомоги EU4Energy Governance.

Підставами для розробки Національного плану є виконання міжнародних зобов’язань України в рамках Угоди про Асоціацію та Договору про заснування Енергетичного Співтовариства.

Проєктом визначено, що первинне та кінцеве споживання енергії в Україні у 2030 році не повинне перевищувати відповідно 91 468 тис. та 50 446 тис. тонн нафтового еквіваленту.

Європейський зелений курс є дорожньою картою заходів, які перетворять Євросоюз на ефективну, стійку та конкурентоспроможну економіку, визначать засоби перетворення Європи на перший у світі кліматично нейтральний континент до 2050 року, стимулюючи розвиток економіки, покращення здоров’я та якості життя людей, а також трансформують кліматичні та екологічні виклики на можливості в усіх сферах та політиках ЄС, гарантуючи справедливий та інклюзивний характер зеленого переходу.

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Зелена угода була офіційно представлена президентом ЄК Урсулою фон дер Леєн в Європарламенті 11 грудня 2019 року.

Ключовими напрямами Зеленої угоди є біорозмаїття, стійка аграрна політика (Стратегія «Від лану до столу»), чиста енергія, стійка промисловість, будівництво та реновація, стійка мобільність, зменшення забруднення довкілля та кліматична дія.

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