Кулеба запросив генсека ОБСЄ відвідати Україну

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запросив новопризначену генеральну секретарку ОБСЄ Гельгу Шмід здійснити свій перший візит до України.

Про це йшлося під час їхньої телефонної розмови, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу МЗС.

"Дмитро Кулеба привітав Гельгу Шмід із призначенням на посаду, побажав їй плідної роботи та успіхів на відповідальному посту. Він запросив співрозмовницю здійснити свій перший візит до України з можливістю відвідання Донбасу та адміністративного кордону з Автономною Республікою Крим", - йдеться у повідомленні.

Як зазначив Кулеба, цей візит стане свідченням важливого значення України для ОБСЄ.

Зазначається, що Хельга Шмід прийняла запрошення відвідати Україну, щойно це дозволятимуть обставини, пов’язані з карантинними обмеженнями через пандемію COVID-19. Генеральна секретарка запевнила міністра, що російсько-український конфлікт перебуватиме серед топпріоритетів порядку денного ОБСЄ у 2021 році.

Як повідомлялося, Рада міністрів закордонних справ ОБСЄ 4 грудня затвердила нового генерального секретаря та керівників трьох інститутів Організації. Дипломат з Німеччини Гельга Шмід стала першою жінкою на посаді генсека ОБСЄ.