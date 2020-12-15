Ткаченко підпише програму культурного співробітництва з Італією

Кабінет Міністрів схвалив проєкт програми культурного співробітництва з Італією на 2021-2025 роки та уповноважив міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка підписати документ.

Як передає Укрінформ, відповідне розпорядження від 14 грудня опубліковане на Урядовому порталі.

"Схвалити проект Програми культурного співробітництва між Урядом України та Урядом Італійської Республіки на 2021—2025 роки", - йдеться у документі.

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Також зазначається, що Кабмін уповноважив міністра культури та інформаційної політики Ткаченка Олександра Владиславовича підписати зазначену програму.