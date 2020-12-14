Кібератака в США: Рада нацбезпеки попереджає про серйозну загрозу для України

Кібератака в США: Рада нацбезпеки попереджає про серйозну загрозу для України

Укрінформ
Національний координаційний центр кібербезпеки при РНБО попереджає про високий рівень кіберзагрози в Україні через масштабну кібератаку в США.

Як повідомляє пресслужба РНБО атаку пов’язують з діяльністю хакерської групи, яку звинувачують у зв’язках зі службою зовнішньої розвідки Росії, передає Укрінформ.

"Від атаки постраждали майже всі державні установі США. Злам відбувся через сервер оновлень системи управління продуктами SolarWinds Orion Platform (її версії 2019.4 - 2020.2.1 HF1). Атаку пов’язують з діяльністю хакерської групи APT29 або Cozy Bear, яку почасти звинувачують у зв’язках зі службою зовнішньої розвідки РФ. Згідно з інформацією, яку нині має НКЦК, атака дуже схожа з атакою Ransom: Win32/Petya, що мала місце в Україні у 2017 році", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: За кібератаками на американський Мінфін стоїть Росія – Reuters

Як зауважили у пресслужбі РНБО, враховуючи, що продукти SolarWinds не є розповсюдженими у використанні державними органами в Україні, ризики для ураження державних українських систем не є критичними. Однак висока активність хакерських угруповань, які пов’язують з російськими спецслужбами, загрожує тим суб’єктам господарювання, які використовують цей продукт, відтак і в Україні, яка перебуває з Російською Федерацією у стані гібридної війни.

"Суб’єктам господарювання, які використовують цей продукт, рекомендовано перевірити свої мережі на наявність показників компрометації. Інформацію про те, як виявити загрозу у продуктах SolarWinds Orion, можна завантажити ТУТ", - поінформували в РНБО.

Читайте також: Україна приєдналася до розширених санкцій ЄС через кібератаки

Як повідомляв Укрінформ, за останні три місяці Центр з кібербезпеки при РНБО зафіксував понад 22 млн кіберінцидентів. 12 грудня Національний координаційний центр кібербезпеки попередив про зростання загрози для українських інформаційних систем через кібератаку на американську провідну компанію FireEye.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-