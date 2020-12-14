За кібератаками на американський Мінфін стоїть Росія – Reuters

Хакери, які зламали доступ до внутрішнього електронного листування Міністерства фінансів США, ймовірно, працюють на Росію.

Ексклюзивне розслідування опублікували журналісти Reuters, передає Укрінформ.

«Троє людей, знайомих з розслідуванням, заявили, що нині вважається, що Росія несе відповідальність за атаку», - йдеться в повідомленні.

Джерела додали, що розкриті на даний час зломи можуть бути «верхівкою айсберга».

Зокрема, за словами двох джерел, атаки на американський Мінфін пов'язані з недавно розкритим зломом великої американської компанії з кібербезпеки FireEye, яка обслуговує державні та комерційні організації.

Також повідомляється, що з кібератакою зіткнулася IТ-компанія SolarWinds, яка обслуговує державних замовників у виконавчій гілці влади, збройних силах і спецслужбах США.

У цілому, джерела агентства зазначили, що атака російських хакерів не обмежується однією організацією, а є «масштабною кампанією кібершпіонажу, спрямованою проти уряду США та його інтересів».

Журналісти Reuters повідомили, що поки що не отримали офіційних коментарів до своїх матеріалів від офіційних осіб з Міністерства фінансів США.

Як повідомлялося раніше, в суботу хакери зламали систему Міністерства фінансів США і національного управління з телекомунікацій і інформації, а саме отримали доступ до внутрішнього електронного листування відомства.

Одне з джерел, знайоме з ситуацією, повідомило: справа настільки серйозна, що в суботу в Білому домі збирали засідання Ради національної безпеки.

Як повідомляв Укрінформ, під час президентських виборів у США хакерське угруповання Fancy Bear, яке пов'язують з російськими спецслужбами, атакувало електронні адреси штаб-квартир Демократичної партії в Каліфорнії та Індіані, а також кількох впливових аналітичних центрів у Вашингтоні та Нью-Йорку.