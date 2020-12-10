Україна приєдналася до розширених санкцій ЄС через кібератаки

Україна приєдналася до рішення Ради ЄС запровадити обмежувальні заходи проти ще двох осіб, причетних до кібернетичних атак проти ЄС або його країн-членів.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це йдеться у Декларації високого представника ЄС щодо рішення певних третіх країн приєднатися до рішення Ради ЄС в межах Спільної політики безпеки й оборони (CFSP), ухваленого 20 листопада.

«Рішення оновлює ідентифікаційну інформацію щодо двох фізичних осіб, включених до списку. Країни-кандидати Республіка Північна Македонія, Чорногорія і Албанія, країни Європейської зони вільної торгівлі Ісландія і Норвегія, члени Європейського економічного простору, а також Україна і Грузія приєдналися до цього рішення Ради ЄС», - йдеться у Декларації.

Як зазначив високий представник ЄС, це означає, що названі країни забезпечать відповідність національної політики до цього рішення Ради ЄС. Європейський Союз взяв до уваги таке зобов'язання та привітав його.

У зазначеному рішенні Ради ЄС йдеться про включення двох громадян КНР до санкційного списку осіб, на яких поширюються обмежувальні заходи, заборона в'їзду на територію ЄС та заморожування активів.

Як повідомляв Укрінформ, у травні 2019 року Європейська Рада ухвалила рамкові правила застосування санкцій ЄС проти осіб і установ третіх країн, які є причетними до кібернетичних нападів, що загрожують ЄС або його країнам-членам. Документ визначає рамкові умови для застосування дипломатичних заходів проти країн, які здійснюють агресивні та навмисні кібернетичні атаки проти ЄС, які потягнули важкі наслідки для країн-членів або для критично важливої європейської інфраструктури.