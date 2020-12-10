Україна приєдналася до розширених санкцій ЄС через кібератаки

Україна приєдналася до розширених санкцій ЄС через кібератаки

Укрінформ
Україна приєдналася до рішення Ради ЄС запровадити обмежувальні заходи проти ще двох осіб, причетних до кібернетичних атак проти ЄС або його країн-членів.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це йдеться у Декларації високого представника ЄС щодо рішення певних третіх країн приєднатися до рішення Ради ЄС в межах Спільної політики безпеки й оборони (CFSP), ухваленого 20 листопада.

«Рішення оновлює ідентифікаційну інформацію щодо двох фізичних осіб, включених до списку. Країни-кандидати Республіка Північна Македонія, Чорногорія і Албанія, країни Європейської зони вільної торгівлі Ісландія і Норвегія, члени Європейського економічного простору, а також Україна і Грузія приєдналися до цього рішення Ради ЄС», - йдеться у Декларації.

Як зазначив високий представник ЄС, це означає, що названі країни забезпечать відповідність національної політики до цього рішення Ради ЄС. Європейський Союз взяв до уваги таке зобов'язання та привітав його.

У зазначеному рішенні Ради ЄС йдеться про включення двох громадян КНР до санкційного списку осіб, на яких поширюються обмежувальні заходи, заборона в'їзду на територію ЄС та заморожування активів.

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Як повідомляв Укрінформ, у травні 2019 року Європейська Рада ухвалила рамкові правила застосування санкцій ЄС проти осіб і установ третіх країн, які є причетними до кібернетичних нападів, що загрожують ЄС або його країнам-членам. Документ визначає рамкові умови для застосування дипломатичних заходів проти країн, які здійснюють агресивні та навмисні кібернетичні атаки проти ЄС, які потягнули важкі наслідки для країн-членів або для критично важливої європейської інфраструктури.

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