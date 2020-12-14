Разумков каже, що зараз на COVID-19 хворіє 21 народний депутат

Станом на 14 грудня на COVID-19 хворіє 21 народний депутат і 55 працівників Апарату Верховної Ради.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це Голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив на засіданні погоджувальної ради.

“Шановні колеги, щоб ви розуміли рівень того, скільки людей сьогодні хворіє і перехворіло в Апараті Верховної Ради і серед народних депутатів України. Станом на сьогодні перехворіло або хворіє в Апараті 211 співробітників. Серед народних депутатів України, які перехворіли або хворіють сьогодні, це -128 народних депутатів. Станом на сьогодні - 21 особа і 55 представників Апарату”, - розповів спікер.

Разумков закликав берегти себе і оточення, оскільки від роботи парламентаріїв залежить дуже багато.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 14 грудня лабораторно підтверджено 900 666 випадків COVID-19, з них за останню добу - 6 451.