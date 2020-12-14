У Києві за добу – 605 хворих з коронавірусом та 13 померлих

"Кількість виявлених хворих у Києві за минулу добу – 605. 13 людей померли. Всього коронавірус забрав життя 1597 киян", - зазначив Кличко.

Він уточнив, що захворіли: 331 жінка віком від 19 до 91 року, 218 чоловіків віком від 18 до 84 років, 29 дівчаток від 6 місяців до 17 років та 27 хлопчиків від 9 місяців до 17 років. Захворіли, зокрема, 20 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 46 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 87 людей. Всього коронавірус подолали 28 904 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 278, в Дніпровському — 138 та в Подільському – 45 випадків.

Він зазначив, що у столичних лікарнях сьогодні перебувають 2083 пацієнти з підтвердженим діагнозом COVID-19, в тому числі 16 дітей. Ще 418 пацієнтів – з підозрою на захворювання, серед них — 4 дитини. У важкому стані 1324 пацієнти. На ліжках інтенсивної реанімації перебувають 239 хворих. 34 – підключені до апаратів штучної вентиляції легень. Кисневу підтримку отримують 1477 хворих.

Як повідомлялося, минулої доби в Україні зареєстровано 6 451 новий випадок коронавірусної хвороби.