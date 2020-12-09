Кличко вважає, що масове тестування на COVID-19 майже нереальне

Київський міський голова Віталій Кличко вважає, що зробити ПЛР-тести одразу мільйонам людей в Україні сьогодні майже нереально.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це Кличко заявив на брифінгу у середу.

«Прем’єр-міністр недавно заявив, що уряд готує проєкт масового тестування. Його нібито хочуть провести у Києві та всіх великих містах України. На думку фахівців, таке тестування може виявити понад 25-30% безсимптомних носіїв вірусу. Але таку ініціативу уряду реалізувати буде нелегко», - вважає Кличко.

Він зауважив, що зробити ПЛР-тести одразу мільйонам людей в Україні зараз - майже нереально.

«По-перше, у нас немає такої кількості тестів. По-друге: потрібні пересувні лабораторії, фахівці, що в них працюватимуть. На жаль, таких можливостей у держави я на сьогодні не бачу», - сказав Кличко.

Кличко також прокоментував можливість масового тестування на коронавірус у Львові.

«Наскільки я знаю, поки що масового тестування у Львові не передбачають, адже згідно з рекомендаціями ВООЗ, аби воно було ефективним, треба провести декілька хвиль тестування всього населення. Тільки для одного Львова це буде коштуватиме приблизно 500 мільйонів гривень, не враховуючи вартості організації тестування», - сказав Кличко.

Він зазначив, що такі речі можна робити в масштабах країни, а не того чи іншого міста. Тоді масове тестування буде виправданим.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів працює над проєктом масового тестування на COVID-19, серед пріоритетів - Київ та область, обласні центри.