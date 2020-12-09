Заповненість COVID-ліжок у лікарнях Києва - майже 50%

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

"У столиці збільшується кількість хворих, які потребують госпіталізації. Збільшується також кількість пацієнтів, які перебувають у важкому стані. У стаціонарах медзакладів міста сьогодні лікується 2001 хворий на коронавірусну хворобу, з них 8 дітей", - розповів Кличко.

Також за його словами, 1201 пацієнт перебуває у важкому стані. Кисневу підтримку отримують - 1419 людей. Під апаратами штучної вентиляції легень – 30 хворих.

"Заповненість ліжок в комунальних медзакладах – майже 50%", - додав він.

Кличко повідомив, що за добу до лікарень столиці госпіталізували 127 пацієнтів. "Це найбільша кількість госпіталізованих за добу. Інші, хто захворів, знаходяться на самоізоляції, під контролем лікарів", - розповів Кличко.

В Україні станом на 9 грудня лабораторно підтверджено 845 343 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу - 12 585.