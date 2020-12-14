Держбюджет, НАЗК і особливий статус Донбасу: депутат розповів про плани Ради на завтра

Верховна Рада України планує завтра ухвалити Державний бюджет на 2021 рік, розглянути законопроєкти про відновлення роботи Нацагентства з питань запобігання корупції (НАЗК) і законопроєкт, який пропонує продовжити на рік дію закону про особливий порядок місцевого самоврядування на Донбасі.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі заступник голови парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк за результатами наради у керівництва ВР, передає Укрінформ.

"Зібралися у Разумкова ... Щодо спецстатусу Донбасу. Проговорили процедуру голосування. Буде все швидко і завтра. Щодо законів НАЗК, очевидно, що теж буде консенсус, і завтра пройде за основу і в цілому ... Бюджет завтра. Все також. Очевидно, що голоси є із запасом", - написав депутат.

Железняк також повідомив, що під час зустрічі обговорювали графік роботи ВР, і домовилися, що "пленарні тижні Ради з локдауна змістять на кінець січня".

Кадрові питання, за словами Железняка, під час зустрічі не обговорювалися.

Як повідомлялося, голова Верховної Ради Дмитро Разумков у понеділок, 14 грудня, провів засідання з головами депутатських фракцій парламенту.