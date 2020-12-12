Глава Мінфіну розповів про пріоритетні видатки Бюджету-2021

Вдалося максимально за нинішніх обставин врахувати потреби кожної галузі та усіх соціальних груп

Про це міністр фінансів України Сергій Марченко сказав в інтерв’ю Укрінформу.

“Бюджет – максимально збалансований документ, що враховує інтереси і потреби кожного громадянина й усіх суспільних груп. Маємо чітко визначені пріоритети. Передовсім – це фінансування системи охорони здоров’я. Відповідні видатки зведеного бюджету зростуть на 61 мільярд порівняно із нинішнім роком. Передбачено підвищення на 30% зарплат медиків, надання коштів на вакцини, на ліки й оплату медичних послуг. В умовах суттєвих бюджетних обмежень ми врахували максимально можливий реальний ресурс на галузь. До 2023-го рівень фінансування медицини поступово зросте до 5 % ВВП. Наступного року цей показник сягне 4,3%”, - повідомив міністр.

Також, за словами Марченка, у 2021-му продовжиться фінансування усіх освітніх програм. Йдеться, зокрема, про “Нову українську школу”, ремонт та будівництво освітніх закладів. Зарплати освітян зростуть на 25,5%. Освітню субвенцію збільшимо майже на 19 мільярдів гривень.

“Фінансування потреб національної безпеки та оборони у 2021-му сягне 5,93% ВВП. Українська культура отримає “плюс” у 4 мільярди. Видатки на спорт майже утричі перевищуватимуть цьогорічні. Адже наші спортсмени готуватимуться до участі в найпрестижніших світових змаганнях – Олімпіаді, Паралімпіаді, Дефлімпійських іграх”, – додав міністр.

Суттєві видатки, за його словами, передбачили на цифровізацію. Зокрема, на проєкти з інформатизації, розширення програми “Дія”, на Національну програму інформатизації.

“Серед важливих капітальних видатків – дорожня інфраструктура. Державний дорожній фонд лише в частині прямих видатків оперуватиме 74 мільярдами гривень. Передбачено також кредити під держгарантії, інвестпроєкти, кошти міжнародних фінансових організацій. Сподіваємося, загалом заплануємо до 88,6 мільярда гривень видатків на розбудову інфраструктури”, – наголосив Сергій Марченко. І уточнив, що вперше у держкошторисі передбачать гроші на розвиток аеропортів – 2,4 мільярда. На закупівлю пасажирських вагонів, модернізацію залізничної інфраструктури для розвитку пасажирських перевезень піде приблизно 4,5 мільярда.

Нагадаємо, розгляд у другому читанні законопроєкту №4000 “Про Державний бюджет України на 2021 рік” у Верховній Раді заплановано на наступний вівторок, 15 грудня. Нова редакція документа передбачає 1,092 трильйона гривень доходів і 1,328 трильйона витрат. Показник бюджетного дефіциту при підготовці проєкту до другого читання зменшили із 6% до 5,5% ВВП (на 24 мільярди гривень, до 246,35 мільярда).