Глава Мінфіну запевняє: проєктом бюджету-2021 на медицину передбачено максимально можливий ресурс

Мінфін розраховує на наявний реальний ресурс. За кожним напрямком міністерство надає медичній сфері максимально можливе фінансування

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв’ю Укрінформу.

“Кожен урядовець уболіває за свою сферу. У період пандемії Максим Степанов діє як відповідальний міністр, який прагне максимально забезпечити потреби галузі. Справді, належне фінансування медичної системи є державним пріоритетом. Але варто зважати і на можливості держави профінансувати усі оприлюднені керівництвом МОЗ запити. Гроші не з’являться на рахунках Держказначейства за помахом “чарівної палички”... Мінфін розраховує на наявний реальний ресурс. За кожним напрямком ми надали медичній сфері максимально можливе фінансування. Наші розрахунки збігаються з оцінками МВФ. Якщо депутати вважатимуть за необхідне спрямувати на медицину додатковий ресурс, вони мусять визначитися: у кого “забрати” ці гроші”, - сказав міністр.

“Знаю наперед, що доведеться почути відмовки на кшталт “знайдіть самі” чи “ви краще знаєте”... Ми справді знаємо краще. Зокрема, що не можна ні у кого безболісно забрати цільові кошти. Може, мільярд-два і вдасться перерозподілити, але 50-60 мільярдів, про які каже пан Степанов, ‒ Україна не має. Надати їх можна тільки у випадку припинення фінансування інших галузей: освіти, армії, інфраструктурних проєктів... Я готовий вислухати обґрунтовані пропозиції, але упевнений, що їх “у природі” не існує”, ‒ зазначив глава Мінфіну.

При цьому він нагадав, що видатки зведеного бюджету на фінансування вітчизняної системи охорони здоров’я у 2021 році порівняно з нинішнім мають зрости на 61 мільярд гривень. Передбачено підвищення на 30% зарплат медиків, надання коштів на вакцини, на ліки й оплату медичних послуг. “В умовах суттєвих бюджетних обмежень ми врахували увесь можливий ресурс на галузь. До 2023-го рівень фінансування медицини поступово підвищиться до 5% ВВП. Наступного року цей показник сягне 4,3%”, ‒ розповів Сергій Марченко.

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Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов раніше заявляв, що у проєкті бюджету-2021 на систему охорони здоров’я запланували 159 мільярдів гривень замість 296 необхідних. “Від фінансування медицини залежить те, як ми житимемо в наступному році. Бюджетний процес вийшов на фінішну пряму, і на завершення цього процесу я сподіваюся на усвідомлення, відповідальність, інколи совість наших народних депутатів... Ми розрахували, що нам потрібно 296 мільярдів гривень. Це та сума, яка потрібна, щоб нас справді якісно лікували”, ‒ переконаний пан Степанов.