Разумков скликає глав фракцій на нараду – депутат

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков скликає глав фракцій на нараду 14 грудня.

Як повідомляє Укрінформ, про це в Telegram написав народний депутат від партії «Голос» Ярослав Железняк.

«Завтра на 10:00 глав фракцій знову збирає спікер», - написав Железняк.

За його словами, на порядку денному швидше за все будуть: готовність бюджету на 2021 рік, порядок розгляду закону про спецстатус Донбасу (він проходить, якщо тільки голосують відразу у цілому), кадрові призначення та графік роботи Ради під час січневого локдауна.

Як повідомляв Укрінформ, раніше спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що парламент може розпочати розгляд у другому читанні проекту державного бюджету на 2021-й рік у вівторок, 15 грудня. Спікер підкреслив, що не буде «новорічних бюджетних ночей».

27 листопада законопроєкт «Про Державний бюджет України на 2021 рік» до другого читання надійшов до Верховної Ради.

Кабінет Міністрів 26 листопада схвалила проєкт держбюджету-2021 до другого читання і направив його до Верховної Ради.

Верховна Рада 5 листопада прийняла в першому читанні законопроєкт про Державний бюджет України на 2021 рік.