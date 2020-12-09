Не в новорічну ніч: Разумков каже, що Рада візьметься за бюджет у вівторок

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков сподівається, що парламент почне розгляд у другому читанні проєкту державного бюджету на 2021-й рік у вівторок, 15 грудня, і не буде робити "новорічних бюджетних ночей".

Як передає кореспондент Укрінформу, про це спікер сказав в ефірі "5 каналу".

Відповідаючи на запитання, коли Верховна Рада ухвалюватиме проєкт бюджету в другому читанні, Разумков сказав: "Ми будемо це робити у вівторок. Я сподіваюся, що комітет встигне все пройти, підготувати цей важливий для держави документ. І наступного тижня, у вівторок, ми зможемо почати його розглядати".

Голова ВР висловив сподівання, що парламент спокійно ухвалить документ і не робитиме так званих новорічних бюджетних ночей.

"І спокійно держава увійде в новий рік з новим бюджетом, не дивлячись на те, що сьогодні непроста соціально-економічна ситуація, фінансова ситуація, всі це відчувають. Я вже мовчу про коронавірус, який також додав проблем для суспільства. Але, думаю, що ми всі розуміємо ту відповідальність, яка на нас лежить", - сказав Разумков.

Він зазначив, що сьогодні ще йдуть перемовини щодо бюджету, щоб визначитися із позиціями.

Як повідомлялося, 27 листопада законопроєкт "Про Державний бюджет України на 2021 рік" до другого читання надійшов до Верховної Ради.

Кабінет Міністрів 26 листопада схвалив проєкт держбюджету-2021 до другого читання та направив його до Верховної Ради.

Верховна Рада 5 листопада ухвалила в першому читанні законопроєкт про Державний бюджет України на 2021 рік.