Разумков поки не знає, як працюватиме Рада під час посиленого карантину

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков поки не має остаточного варіанту, яким чином парламент працюватиме в період посиленого карантину, але спікер упевнений, що народні депутати працюватимуть.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це Разумков сказав в ефірі «5 каналу».

«У мене немає поки що остаточного варіанту, як ми будемо працювати, але я впевнений, що ми будемо працювати. Тому що Верховна Рада навіть під час коронавірусу не йшла на карантин жодного разу. Дійсно, ми змінювали графік своєї роботи на початку коронавірусу, ми більше працювали в комітетах і менше збиралися в залі пленарних засідань, але це не впливало на процес і на ті важливі рішення, які ухвалювалися Верховною Радою», - зазначив Голова ВР.

Водночас Разумков зауважив, що у Верховній Раді достатньо багато народних депутатів і працівників Апарату хворіють на COVID-19.

«На жаль, у нас також погано з коронавірусом, гірше, ніж по країні. У нас достатньо велика кількість колег хворіє з Апарату Верховної Ради України. Також, на жаль, хворіють і народні депутати України, тому що ця професія також зобов'язує спілкуватися з людьми, багато хто працює в регіонах. Плюс вибори, які відбувалися нещодавно, це також усе повпливало на цей процес. Ну і давайте згадаємо, що ми працюємо в залі Верховної Ради, скупчення багатьох людей в одному приміщенні також впливає на цей процес», - сказав Разумков.

Спікер також висловив сподівання, що посилений карантин пройде з мінімальними втратами і для суспільства, і для бізнесу, і для держави.

Разумков нагадав, що уряд попередив завчасно про посилення карантинних обмежень завдяки рішенням ВР, адже своїми нормативними документами парламент зобов'язав Кабінет Міністрів щонайменше за тиждень попереджати про майбутнє посилення карантину.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 9 грудня встановив, що посилені карантинні заходи в Україні діятимуть з 8 до 24 січня.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 9 грудня в Україні лабораторно підтверджено 845 343 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них за останню добу - 12 585.