Росія задіє усі можливі інструменти для саботажу суду в Гаазі – Стефанишина

Рішення Міжнародного кримінального суду в Гаазі про початок повноцінного розслідування військових злочинів і злочинів проти людяності в Криму і на Донбасі свідчить про визнання ролі Росії у скоєнні на території України злочинів проти людяності.

Про це, як передає Укрінформ, заявила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Рішення про початок розслідування – це закінчення першого періоду підготовки до початку, це вже фактично визнання ролі Росії у скоєнні на території України злочинів проти людяності. Надалі розслідування йтиме нешвидко, але поетапно, процесуально. У нас жодних побоювань немає. Але очевидно, що Росія використовуватиме всі можливі інструменти, зокрема гібридні, для саботажу цього процесу", - сказала Стефанішина.

Як повідомляв Укрінформ, 11 грудня Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) ухвалив рішення про завершення попереднього вивчення подій в Україні, пов’язаних із міжнародним збройним конфліктом на Донбасі та в Криму.

Завершення попереднього розслідування означає, що за його результатами злочини, які відбулися в Криму та на Донбасі, можуть бути повноцінно розслідувані.