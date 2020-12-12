Після рішення КСУ щодо е-декларування НАБУ закрило близько 100 справ

Після ухвалення Конституційним Судом рішення щодо електронного декларування Національне антикорупційне бюро закрило близько 100 справ, які перебували на стадії досудового розслідування.

Про це директор НАБУ Артем Ситник заявив в інтерв'ю UA:Перший, передає кореспондент Укрінформу.

«Якщо ми говоримо про наслідки (рішення КСУ – ред.), то це близько 100 справ було закрито – це на стадії досудового розслідування, і справи, які були в суді, також були закриті. Серед них – справа щодо Констянтина Бриля (ексголова Запорізької ОДА – ред.), по Труханову (міський голова Одеси - ред.) та інші», - сказав Ситник.

Він додав, що поновити ці справи неможливо, бо ухвалений закон щодо відновлення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування не матиме зворотної сили.

«Навіть ті вироки, які були постановлені, вони були скасовані, переглянуті Антикорупційним судом, бо було таке рішення КСУ», - наголосив директор НАБУ.

Водночас він підкреслив, що закон щодо відновлення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування необхідно ввести в дію якнайшвидше, бо якщо він не набере чинності з 1 січня, то «всі декларації, які будуть подані за 2020 рік, вони можуть бути не охоплені цим законом, і фактична імплементація цього закону розпочнеться лише по деклараціях 2021 року».

Ще одну проблему Ситник вбачає у тому, що у новому законі санкції передбачені значно м’якші у порівнянні з тією редакцією, яка діяла до рішення КС.

Як повідомлялося, КСУ 27 жовтня визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачала покарання за недостовірне декларування. Також КС визнав неконституційними повноваження НАЗК з перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб'єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.

Президент України 25 листопада звернувся до Венеційської комісії із терміновим запитом щодо оцінки конституційної ситуації, яка виникла після рішення КСУ від 27 жовтня.

У висновках Венеційської комісії йдеться, що Конституційний Суд України потребує реформування і деполітизації.

Президент України пообіцяв врахувати позицію Венеційській комісії при проведенні судової реформи.

Зеленський має намір запропонувати Комісії з питань правової реформи при Президентові уважно опрацювати надані рекомендації та врахувати їх під час підготовки подальших кроків для реформування судової системи.

Водночас у КСУ заявили, що висновки Венеційської комісії свідчать про те, «рішення Конституційного Суду України №13-р/2020, попри критичні зауваження до його мотивації, є легітимним та таким, що підлягає виконанню".

Також, стверджують в КСУ, у процесі підготовки документа ці авторитетні органи Ради Європи не дійшли висновку про необхідність зміни складу суддів Конституційного Суду України

Верховна Рада 4 грудня ухвалила за основу і в цілому законопроєкт №4460-д «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування». За нього проголосували 289 народних депутатів.

Наразі документ переданий на підпис Президенту.