У МЗС обговорили підготовку візиту в Україну голови ОБСЄ

Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар обговорив з послом Швеції Тобіасом Тибергом підготовку візиту до України в січні очільниці МЗС Швеції як голови ОБСЄ, що передбачає відвідання Донбасу.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба МЗС.

"Сторони обговорили підготовку візиту міністра закордонних справ Швеції Анн Лінде в Україну у січні 2021 року як чинного голови ОБСЄ. Одним з елементів порядку денного зазначеного візиту планується відвідання Донбасу з метою аналізу ситуації на лінії розмежування", - розповіли у зовнішньополітичному відомстві.

Зазначається, що дипломати також обговорили перспективи співпраці України та Швеції у сфері ядерної енергетики, зокрема щодо спільного виробництва та постачання в Україну ядерного палива для АЕС.

Заступник міністра наголосив, що співпраця з Швецією у питаннях диверсифікації джерел енергетики є вагомим фактором у контексті зміцнення енергетичної та національної безпеки України.

Як повідомлялося, голова постійної делегації Швеції при ОБСЄ Ульріка Фунеред під час 27-ї міністерської ради Організації з безпеки та співробітництва в Європі заявила, що Швеція під час головування в ОБСЄ наступного року сприятиме врегулюванню конфлікту в Україні.

Фото: МЗС