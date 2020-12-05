Швеція під час головування в ОБСЄ сприятиме врегулюванню конфлікту в Україні

Швеція під час головування в ОБСЄ наступного року сприятиме врегулюванню конфлікту в Україні.

Про це заявила голова постійної делегації Швеції при ОБСЄ Ульріка Фунеред під час 27-ї міністерської ради Організації з безпеки та співробітництва в Європі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

За словами Фунеред, ключовим пріоритетом Швеції буде врегулювання конфліктів, адже вони становлять великий ризик для спільної безпеки.

“Конфлікт в Україні залишається серйозним викликом європейському порядку, заснованому на безпеці. Важливо підтримувати пошук стабільного рішення в межах принципів ОБСЄ та зобов’язань”, - сказала Фунеред.

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Вона додала, що це має бути зроблено з повною повагою до суверенності і територіальної цілісності та незалежності Україні в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Голова делегації Швеції при ОБСЄ також підкреслила, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ мусить мати безперешкодний доступ до всієї території України.

“Спеціальна моніторингова місія повинна мати змогу проводити необхідні заходи без обмежень по всій території України”, - заявила вона.

Як повідомляв Укрінформ, 27-а Міністерська рада Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) проходить 3-4 грудня у віртуальному форматі через пандемію COVID-19. Участь у ній беруть близько 40 глав МЗС країн-членів ОБСЄ. Дипломати підіб’ють підсумки діяльності організації за 2020 рік та здійснять огляд безпекової ситуації в євроатлантичному та євразійському регіонах. Тема російської агресії проти України є одною з головних тем зустрічі.