ОБСЄ планує поширити на Донбас контроль за контрабандою зброї

ОБСЄ планує поширити на Схід України ініціативу щодо контролю за контрабандою стрілецької зброї.

Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас, коментуючи підсумки 27-ї міністерської ради Організації з безпеки та співробітництва в Європі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Разом з Францією ми успішно започаткували для Західних Балкан ініціативу щодо контролю за контрабандою стрілецької зброї. І ми хочемо поширити цю ініціативу на Україну», - заявив глава МЗС ФРН.

Він нагадав, що узгоджений у липні режим припинення вогню на Донбасі у цілому дотримується і триває найдовше від початку конфлікту. У цьому зв'язку Маас подякував СММ ОБСЄ й особисто спецпредставниці голови ОБСЄ у ТКГ Гайді Ґрау.

Водночас коментуючи затвердження на посаді генсека ОБСЄ кар'єрного дипломата з Німеччини Гельґи Шмід, міністр назвав її «найкращим вибором» на цю посаду.

«Гельґа Шмід – дипломат такого калібру, яких небагато в Європі», - заявив Маас про свою колишню підлеглу.

Він також наголосив на важливості зміцнення ОБСЄ як багатостороннього форуму довіри та діалогу з метою спільного забезпечення безпеки та стабільності «на просторі від Ванкувера до Владивостока». За його словами, ОБСЄ має краще використовувати наявні інструменти для врегулювання конфліктів, які вже існують, та запобігання новим.

Як повідомляв Укрінформ, 27-а міністерська рада Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) проходила 3-4 грудня у віртуальному форматі через пандемію COVID-19. Участь у ній беруть близько 40 глав МЗС країн-членів ОБСЄ.