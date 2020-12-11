Місія ОБСЄ на Донбасі виявила «гвоздики» та гаубиці окупантів поза лініями відведення

За даними звіту СММ ОБСЄ на непідконтрольній урядові України території були зафіксовані чергові порушення з боку російсько-окупаційних військ. Зокрема, в населеному пункті Біле окупанти розмістили пози лініями відведення самохідні артилерійські установки та гаубиці.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС з посиланням на інформацію української сторони СЦКК.

«Біля населеного пункту Біле помічено озброєння, розміщене за лініями відведення, а саме – дві самохідні артилерійські установки (2С1 «Гвоздика», 122 мм) та дві гаубиці (Д-30, 122 мм). Крім того, під час здійснення польотів над районами поблизу населеного пункту Ясинувата, в п’яти випадках міні-БПЛА СММ ОБСЄ зазнали впливу перешкод сигналу GPS», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, українська сторона СЦКК наголошує, що такі факти свідчать про грубі порушення Мінських домовленостей збройними формуваннями РФ та її найманцями, що свідчить про повне ігнорування і небажання виконувати ними досягнутих домовленостей.