Місія ОБСЄ на Донбасі виявила «гвоздики» та гаубиці окупантів поза лініями відведення

Місія ОБСЄ на Донбасі виявила «гвоздики» та гаубиці окупантів поза лініями відведення

Укрінформ
За даними звіту СММ ОБСЄ на непідконтрольній урядові України території були зафіксовані чергові порушення з боку російсько-окупаційних військ. Зокрема, в населеному пункті Біле окупанти розмістили пози лініями відведення самохідні артилерійські установки та гаубиці.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС з посиланням на інформацію української сторони СЦКК.

«Біля населеного пункту Біле помічено озброєння, розміщене за лініями відведення, а саме – дві самохідні артилерійські установки (2С1 «Гвоздика», 122 мм) та дві гаубиці (Д-30, 122 мм). Крім того, під час здійснення польотів над районами поблизу населеного пункту Ясинувата, в п’яти випадках міні-БПЛА СММ ОБСЄ зазнали впливу перешкод сигналу GPS», - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, українська сторона СЦКК наголошує, що такі факти свідчать про грубі порушення Мінських домовленостей збройними формуваннями РФ та її найманцями, що свідчить про повне ігнорування і небажання виконувати ними досягнутих домовленостей.

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