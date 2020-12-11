Окупанти за добу вісім разів зривали «тишу» на Донбасі

Минулої доби, 10 грудня, російсько-окупаційні війська вісім разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС, передає Укрінформ.

"У районі відповідальності наших бригад неподалік населених пунктів Водяне та Лебединське противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем, а біля Мар’їнки – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї. Також противник вів обстріл українських позицій зі стрілецької зброї поблизу населеного пункту Старогнатівка. Ще три порушення режиму припинення вогню було зафіксовано у передмісті Авдіївки. Тут ворог відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів", - йдеться у повідомленні.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає.

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Про порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Від початку поточної доби, 11 грудня, по всій лінії розмежування сторін спостерігається "тиша". Режим припинення вогню зберігається повною мірою.