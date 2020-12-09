На Донбасі українські військові збили дрон окупантів

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.

«Від початку поточної доби, 9 грудня, у районах відповідальності наших бригад зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню. Так, по українських позиціях неподалік Талаківки російсько-окупаційні війська двічі відкривали провокаційний вогонь з гранатометів різних систем. А поблизу Авдіївки – з автоматичного станкового гранатомета», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, для коригування вогню з АГС ворог застосував БПЛА типу «квадрокоптер» з боку населеного пункту Мінеральне. У відповідь українські військові відкрили вогонь зі стрілецької зброї та збили безпілотник противника після перетину лінії розмежування.

Бойових втрат і поранень серед українських військових унаслідок ворожих пострілів немає, запевнили в штабі.

В пресслужбі також повідомили, що українськими військовими було виявлено факт інженерного обладнання позицій противником у бік українських підрозділів в районі населеного пункту Водяне. Біля Луганського, для інженерного обладнання позицій з просуванням у бік підрозділів Об’єднаних сил, збройні формування Російської Федерації здійснили три підриви з використанням зарядів розмінування.

Як повідомляв Укрінформ, минулої доби, 8 грудня, у районі проведення операції Об’єднаних сил, зафіксовано один факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Бойових втрат не було.