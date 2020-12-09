ЗСУ дотримуються домовленостей «нормандського саміту» - Міноборони

Міністерство оборони та ЗСУ дотримуються режиму припинення вогню по всій лінії зіткнення на Донбасі згідно з домовленостями, досягнутими під час саміту "нормандської четвірки" у Парижі 9 грудня минулого року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Мирний процес, за визначенням, має починатися з тривалого і всеосяжного припинення вогню. У Парижі, як ми пам’ятаємо, саме це стало одним із ключових підсумків "нормандського саміту". Не з вини України реалізувати домовленість про перемир’я вдалося лише 22 липня 2020 року після зустрічі Тристоронньої контактної групи. Міністерство оборони, Збройні сили України забезпечили і наразі дотримуються п’ятий місяць поспіль режиму припинення вогню по всій лінії зіткнення. У даний час режим припинення вогню загалом зберігається, хоча фіксуються і його порушення, у тому числі з трагічними, на жаль, для нас наслідками", — заявив міністр оборони Андрій Таран.

За його словами, "нормандський формат" має залишатись частиною загальної стратегії відновлення територіальної цілісності України, водночас реформа і розбудова сучасних, мотивованих ЗСУ за стандартами НАТО є пріоритетом.

Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня 2019 року у Парижі відбувся саміт лідерів країн "нормандського формату" - України, Франції, Німеччини та Росії.

8 грудня 2020 року речниця Президента Юлія Мендель заявила, що за рік після проведення саміту Україна виконала всі передбачені зустріччю умови, зокрема було повернуло близько 200 осіб, які незаконно утримувалися на території ОРДЛО, в Росії і тимчасово окупованому Криму.