Україна в ОБСЄ закликала Росію не прикидатися щодо Донбасу

Вирішення багатьох практичних питань мирного врегулювання конфлікту на Донбасі стане можливим, як тільки Росія припинить прикидатися, що не є стороною цього конфлікту.

Про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, передає кореспондент Укрінформу.

"Вирішення багатьох практичних питань можна знайти, як тільки російська сторона припинить свої марні зусилля зі створення вигляду, що вона не є стороною конфлікту, і зробить практичні кроки, спрямовані на відновлення суверенітету та територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів", - заявив він.

Однак поки, зазначив український дипломат, це не так, і Росія продовжує заперечувати свою очевидну агресію проти України на Донбасі, підживлюючи при цьому й надалі збройний конфлікт. Цимбалюк поінформував делегації-учасниці ОБСЄ про те, що з початку дії оновленого перемир’я від 27 липня збройні формування РФ здійснили 339 обстрілів позицій ЗСУ, у результаті чого загинули 4 українських бійців, ще 15 отримали поранення.

Посол України в ОБСЄ заявив, що Україна залишається відданою мирному врегулюванню і вважає Норманський формат, де проходять переговори між Росією та Україною за посередництва Франції та Німеччини, "основною платформою для прийняття рішень на політичному рівні".

"Незважаючи на наполегливі спроби Росії применшити роль Нормандського формату, що всі ми спостерігали, зокрема, у ході переговорів напередодні 27-ї Ради міністрів ОБСЄ, цей формат залишається основною платформою для прийняття рішень на політичному рівні, які мають доповнюватися практичними заходами, погодженими на консультаціях у рамках Тристоронньої контактної групи", - заявив Цимбалюк.

Як повідомляв Укрінформ, Росія продовжує відмовлятися визнавати факт власної військової агресії проти України, що триває вже сьомий рік, незважаючи на очевидні факти. Мирний процес на політичному рівні проходить у Нормандському форматі за участі Франції, Німеччини, України та Росії.

Раніше міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявляв, що для Берліна "було і залишається очевидним" і це є також "основою для Нормандського формату", що сторонами конфлікту є Росія та Україна.

Раніше керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Україна наполегливо виконує свої зобов’язання та чекає від російської сторони такого ж повного виконання "нормандських домовленостей", досягнутих на саміті в Парижі минулого року.