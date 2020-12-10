Реформа судочинства та децентралізація допоможуть процвітанню України – посол Фельдгузен

Успішна реалізація реформи судочинства та децентралізація можуть забезпечити побудову процвітаючої України.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен у виступі на міжнародній онлайн-конференції "Розвиток громад: довіра, інституції, фінанси та люди".

«Є дві основні реформи, які можуть призвести до створення процвітаючої України: перша – це реформа судочинства, вона лише почалася, а друга – це реформа децентралізації, фундаментальна і чи не найбільш амбітна реформи в Україні», - сказала Фельдгузен.

За її словами, перші успіхи реформи децентралізації свідчить про те, що в Україні можна створити паростки нового місцевого самоврядування європейського рівня.

На думку посла Німеччини, чи не найбільш вражаючим прикладом результатів децентралізації є підвищення податкової культури на місцях.

«У багатьох громадах ми бачимо реальні зміни на краще з новими школами, медичними центрами, кращими шляхами тощо, і це все стає можливим завдяки підвищенню фінансування на місцевому рівні, коли люди можуть бачити конкретні результати», - зазначила Фельдгузен.

Водночас дипломатка зауважила, що децентралізація не є самоціллю.

«Це швидше стимул подальшого розвитку територій в Україні не лише у великих містах, а по всій країні, бо саме місцева людина краще знає, що спрацює, а що ні», - вважає посол.