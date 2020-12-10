Україна і Молдова спільно працюватимуть над порядком денним відносин з ЄС – Кулеба

Україна і Молдова проведуть глибокі двосторонні консультації з питань європейської інтеграції, щоб спільно працювати над порядком денним відносин між країнами та Європейським Союзом.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час спільного з міністром закордонних справ і європейської інтеграції Молдови Ауреліу Чокоєм брифінгу в Кишиневі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Кулеба зазначив, що обговорив з молдовським колегою весь спектр відносин між країнами, і сторони погодилися, що їх фундаментальним принципом має бути безпека.

«Ми маємо спільно вирішити хронічні проблеми, які ми успадкували, і рухатися вперед. Я також дуже сподіваюсь, що ми спільно працюватимемо над порядком денним відносин між нашими країнами та ЄС. Сьогодні одна з наших домовленостей полягає в тому, що ми проведемо глибокі двосторонні консультації з питань європейської інтеграції», - сказав Кулеба.

Він подякував Молдові за послідовну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, а також акцентував, що Україна так само послідовно завжди підтримувала Молдову в питанні придністровського врегулювання.

«Ми будемо й надалі спільно працювати над проєктами і зусиллями, які сприятимуть відновленню територіальної цілісності наших країн. В цьому контексті я поінформував колегу про українську ініціативу щодо створення Кримської платформи. Ми розраховуємо на активну конструктивну участь Молдови у цьому форматі», - зазначив міністр.

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Кулеба також заявив про зацікавленість України у максимальній кількості контактів з Молдовою на всіх рівнях, у тому числі у візиті новообраного президента Маї Санду до України.

Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 9-10 грудня перебуває з робочим візитом у Молдові.

Фото: Пресслужба МЗС Молдови