Кулеба їде до Молдови

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 9-10 грудня здійснить робочий візит до Республіки Молдова.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МЗС.

У ході візиту Кулеба зустрінеться, зокрема з обраною Президенткою Молдови Майєю Санду та міністром закордонних справ і європейської інтеграції Ауреліу Чокоєм.

«Сторони обговорять взаємну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України і Молдови, розвиток двостороннього економічного співробітництва, зміцнення регіональної безпеки, посилення взаємодії в рамках міжнародних організацій», - сказано у повідомленні.

Візит підтвердить готовність України та Молдови до перезавантаження двосторонніх відносин за підсумками нещодавніх президентських виборів у Молдові, зауважили у МЗС.