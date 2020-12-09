Джапарова: Обрання України й Британії до Ради ООН з прав людини посилить взаємодію

Обрання України та Великої Британії до Ради ООН з прав людини посилить взаємодію на правозахисному напрямі, зокрема щодо пошуку шляхів реалізації завдань Кримської платформи.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу МЗС, про це заявила перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова під час відеозустрічі з міжнародним послом Великої Британії з питань прав людини Рітою Френч.

Джапарова привітала британську сторону з обранням до Ради ООН з прав людини на 2021 – 2023 роки.

«Одночасне перебування України та Великої Британії в цій інституції відкриває нові можливості для взаємодії між нашими державами в галузі прав людини», - заявила перша заступниця міністра.

Вона висловила вдячність Великій Британії за сприяння у просуванні проєкту резолюції щодо ситуації з правами людини в Криму, а також з інших питань протидії російській агресії у рамках міжнародних організацій.

Джапарова також поінформувала Френч про концепцію Кримської платформи, її основні пріоритети і цілі.

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Окремо було порушено питання можливих шляхів реалізації завдань майбутньої платформи на правозахисному напрямі, передусім із залученням механізмів та інструментів Ради ООН з прав людини.

Джапарова і Френч наголосили на важливості регулярного інформування міжнародної спільноти про порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях Криму та Донбасу, зокрема Моніторинговою місією ООН з прав людини.