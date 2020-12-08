Зміни до КПК планують представити Зеленському до кінця року - зустріч в Офісі Президента
Про це йшлося на зустрічі заступника керівника Офісу Президента Олега Татарова з членами робочої групи з питань реформування кримінальної юстиції у складі Комісії з питань правової реформи, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.
“За результатами засідання його учасники домовилися максимально оперативно доопрацювати проєкт закону про внесення змін і доповнень до Кримінального процесуального кодексу України з подальшим представленням його главі держави до кінця грудня 2020 року”, - йдеться у повідомленні.
Цей проєкт закону передбачає внесення змін і доповнень до КПК, якими пропонується вдосконалити механізм здійснення спеціального досудового розслідування, порядок провадження окремих процесуальних дій, гарантії дотримання прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального провадження тощо.
На зустрічі також обговорювався зарубіжний досвід діяльності органів кримінальної юстиції та практику міжнародних інституцій, які мають бути враховані при доопрацюванні відповідного проєкту.