Зміни до КПК планують представити Зеленському до кінця року - зустріч в Офісі Президента

Законопроєкт про внесення змін і доповнень до КПК щодо удосконалення механізму спеціального досудового розслідування, порядку провадження окремих процесуальних дій має бути оперативно доопрацьований та поданий Президентові до кінця грудня.

Про це йшлося на зустрічі заступника керівника Офісу Президента Олега Татарова з членами робочої групи з питань реформування кримінальної юстиції у складі Комісії з питань правової реформи, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

“За результатами засідання його учасники домовилися максимально оперативно доопрацювати проєкт закону про внесення змін і доповнень до Кримінального процесуального кодексу України з подальшим представленням його главі держави до кінця грудня 2020 року”, - йдеться у повідомленні.

Цей проєкт закону передбачає внесення змін і доповнень до КПК, якими пропонується вдосконалити механізм здійснення спеціального досудового розслідування, порядок провадження окремих процесуальних дій, гарантії дотримання прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального провадження тощо.

На зустрічі також обговорювався зарубіжний досвід діяльності органів кримінальної юстиції та практику міжнародних інституцій, які мають бути враховані при доопрацюванні відповідного проєкту.